В Ингушетии бывший министр труда погиб от отравления угарным газом

Ингушетия

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Бывший министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в Магасе

Тело мужчины обнаружили в его собственном доме 25 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле следователи не обнаружили. В доме также находились жена и 10-летний сын, их экстренно доставили в больницу.

«Интерфакс» сообщает, что газовщики обследовали дом, но не не обнаружили утечки газа.


Газ Следственный комитет
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