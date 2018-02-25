В Ингушетии бывший министр труда погиб от отравления угарным газом

Бывший министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в Магасе

Тело мужчины обнаружили в его собственном доме 25 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле следователи не обнаружили. В доме также находились жена и 10-летний сын, их экстренно доставили в больницу.

«Интерфакс» сообщает, что газовщики обследовали дом, но не не обнаружили утечки газа.



