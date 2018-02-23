В Ингушетии тысячи человек вышли на митинг памяти жертв сталинской депортации

В Ингушетии 23 февраля проходят мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине депортации ингушского и чеченского народов и Дню защитника Отечества

Митинг памяти жертвам депортации 1944 года состоялся у мемориального комплекса «Девять башен» в Насыр-Кортском округе, воздвигнутого в память о жертвах репрессий и депортации народов. В акции приняли участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, депутаты, общественники, представители партий и национально-культурных автономий — всего у мемориала собралось около 10 тыс. человек.

«Расселенные и разбросанные по огромной территории Казахстана и Средней Азии, ограниченные в еде и крове, ингуши не сломились под ударами судьбы. Напротив — сохранили свой язык, культуру, обычаи и традиции, сплотились и стали сильнее духом, внесли посильный вклад в развитие тех районов, в которых они проживали, отличились огромным трудолюбием и добрососедством. Мудрость, терпение и сила духа, вера в торжество справедливости помогли нам не только выстоять в тяжелейших условиях, но и вернуться на родную землю», — отметил в своей речи Евкуров.

Участники памятного митинга отметили, что ингуши выжили во многом благодаря бескорыстной помощи представителей других проживающих там народов: русских, казахов, киргизов. В ходе памятного мероприятия старейшины совершили коллективную молитву по погибшим на войне и в результате депортации, передает «Интерфакс».