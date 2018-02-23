В Ингушетии тысячи человек вышли на митинг памяти жертв сталинской депортации
В Ингушетии 23 февраля проходят мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине депортации ингушского и чеченского народов и Дню защитника Отечества
Митинг памяти жертвам депортации 1944 года состоялся у мемориального комплекса «Девять башен» в Насыр-Кортском округе, воздвигнутого в память о жертвах репрессий и депортации народов. В акции приняли участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, депутаты, общественники, представители партий и национально-культурных автономий — всего у мемориала собралось около 10 тыс. человек.
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«Расселенные и разбросанные по огромной территории Казахстана и Средней Азии, ограниченные в еде и крове, ингуши не сломились под ударами судьбы. Напротив — сохранили свой язык, культуру, обычаи и традиции, сплотились и стали сильнее духом, внесли посильный вклад в развитие тех районов, в которых они проживали, отличились огромным трудолюбием и добрососедством. Мудрость, терпение и сила духа, вера в торжество справедливости помогли нам не только выстоять в тяжелейших условиях, но и вернуться на родную землю», — отметил в своей речи Евкуров.
Участники памятного митинга отметили, что ингуши выжили во многом благодаря бескорыстной помощи представителей других проживающих там народов: русских, казахов, киргизов. В ходе памятного мероприятия старейшины совершили коллективную молитву по погибшим на войне и в результате депортации, передает «Интерфакс».
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Чеченцы и ингуши провели в ссылке в Казахстане и Сибири около 13 лет. Статус спецпереселенцев был снят Никитой Хрущевым только в 1957 году. По разным оценкам, во время депортации погибли до половины чеченского и ингушского народов.
В прошлом году, в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа, депутаты парламента региона приняли законопроект о запрете на увековечение памяти Сталина на территории республики.
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