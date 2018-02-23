На заправках «Роснефти» в День защитника Отечества будут дарить подарки

23 февраля на АЗС «Роснефть» по всей России проходит праздничная акция в честь Дня защитника Отечества

Все клиенты АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» — всего это около 4 тысяч заправок по всей стране — в этот день получают в подарок перчатки.

«Я сегодня, несмотря на праздник, работаю. Офис у меня рядом с заправкой, так что я уже много лет покупаю бензин только здесь. И за это врем я у меня не было никаких претензий — всегда только положительные эмоции», — прокомментировал получение подарка Сергей.