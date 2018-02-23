На заправках «Роснефти» в День защитника Отечества будут дарить подарки
23 февраля на АЗС «Роснефть» по всей России проходит праздничная акция в честь Дня защитника Отечества
Все клиенты АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» — всего это около 4 тысяч заправок по всей стране — в этот день получают в подарок перчатки.
«Я сегодня, несмотря на праздник, работаю. Офис у меня рядом с заправкой, так что я уже много лет покупаю бензин только здесь. И за это врем я у меня не было никаких претензий — всегда только положительные эмоции», — прокомментировал получение подарка Сергей.
«Едем с девушкой за город, заехали залить полный бак. Операторы подарили перчатки, вроде мелочь, но очень приятно, когда компания заботится о клиентах. Это поднимает настроение на весь день», — отметил другой клиент — Николай.
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