В Госдуму внесут законопроект об освобождении от налогов выплат волонтерам
Правительство РФ одобрило законопроект об освобождении от налогов выплат волонтерам, компенсирующих их расходы
Документом предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц доходы добровольцев и волонтеров, «полученные ими в виде выплат на возмещение понесенных расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме». Изменения планируется внести в Налоговый кодекс РФ.
«Это позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения получаемых ими доходов. Принятие законопроекта создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности», — отметили в пресс-службе кабмина.
Законопроект будет внесен в Госдуму.
Напомним, президент Владимир Путин объявил 2018 год в России Годом добровольцев и волонтеров.
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