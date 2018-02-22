В Госдуму внесут законопроект об освобождении от налогов выплат волонтерам

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Правительство РФ одобрило законопроект об освобождении от налогов выплат волонтерам, компенсирующих их расходы

Документом предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц доходы добровольцев и волонтеров, «полученные ими в виде выплат на возмещение понесенных расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме». Изменения планируется внести в Налоговый кодекс РФ.

«Это позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения получаемых ими доходов. Принятие законопроекта создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности», — отметили в пресс-службе кабмина.

Законопроект будет внесен в Госдуму.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2018 год в России Годом добровольцев и волонтеров.

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