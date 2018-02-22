Сын и партнер экс-советника главы РЖД возглавили рейтинг Forbes про королей госзаказа

Журнал Forbes выпустил рейтинг компаний, которые чаще всего побеждают в тендерах на госзаказы

Рейтинг возглавили бизнесмены, близкие к бывшему руководству РЖД: сын Андрея Крапивина, экс-советника Владимира Якунина, Алексей, а также бывшие партнеры Крапивина-старшего Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Они владеют группой компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. После ухода Якунина из РЖД сотрудничество с группой продолжилось, и владельцы «1520» впервые возглавили рейтинг. «Росжелдорпроект» получил два подряда от РЖД на почти 230 млрд рублей.

На втором месте председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. ТМК (один из крупнейших производителей труб в мире) в 2017 году получила долгосрочные заказы на поставку труб «Роснефти» и ее «дочкам». На двух крупных тендерах компания получила заказы на 228 млрд рублей. «Синара» в 2017 году получила контракты от РЖД на 5,5 млрд рублей, а СП «Синары» с Siemens «Уральские локомотивы» — на 12,5 млрд рублей.

На третьем месте Аркадий Ротенберг, чей «Стройгазмонтаж» сооружает мост через Керченский пролив. Также компания — подрядчик «Газпрома» и в 2017 году получила около сотни заказов.

Издание отмечает, что составлять рейтинг королей госзаказа с каждым годом все сложнее. В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил государственным заказчикам ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и цене, но данные о победителях не раскрывать. По данным журналистов, реальные получатели госзаказов уже скрываются, крупные подряды уходят компаниям, которые явно не способны их выполнить.