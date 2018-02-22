В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра
В России с 22 февраля вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра
По новому регламенту запрещено использовать машину, если у нее есть повреждения или дефекты усилителя руля. Если водитель пользуется шипованной резиной, она должна стоять на всех колесах, сообщает RT.
Также водителей обязали иметь знак аварийной остановки и аптечку.
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