В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра

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В России с 22 февраля вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра

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По новому регламенту запрещено использовать машину, если у нее есть повреждения или дефекты усилителя руля. Если водитель пользуется шипованной резиной, она должна стоять на всех колесах, сообщает RT.

Также водителей обязали иметь знак аварийной остановки и аптечку.

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