«Билайн» дарит полгода связи при покупке смартфона Samsung Galaxy

«Билайн» объявил об акции при покупке смартфонов Samsung Galaxy

С 7 февраля по 31 марта в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн» при покупке Samsung Galaxy оператор дарит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах «Всё2» и «Всё3» в зависимости от модели смартфона.

В акции участвуют более 16 моделей Samsung Galaxy линеек J, А, S и Note 8. С полным списком можно ознакомиться на сайте beeline.ru.

В салонах «Билайн» в четвертом квартале 2018 года рост продаж смартфонов Samsung составил 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, при этом доля Samsung по сравнению с другими брендами выросла на 11 процентных пунктов и составила 36%.

В 2017 году доля Samsung среди всех смартфонов в России составила 27%. Больше всего устройства Samsung покупают в Грозном, Назрани, Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Черкесске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Якутске.