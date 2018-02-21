Памфилова требует от Минобразования предотвратить «втягивание детей в предвыборные игры»

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова направит министру образования Ольге Васильевой обращение с требованием предотвратить предвыборные мероприятия с участием школьников

Об этом Памфилова заявила на заседании ЦИК, отметив, что такое требование «назрело».

«Мы собрали случаи того, когда в школах, на наш взгляд неправомерно, проводятся какие-то акции. Я хочу вернуться к своему тезису: не втягивайте детей в предвыборные взрослые политические игры, оставьте детей в покое», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она отметила, что рекомендации Миноборнауки помогут сотрудникам школ и чиновникам «не выходить за рамки их компетенции». В пример она привела историю в Орехово-Зуево, где «учителей принуждают писать заявления и голосовать на избирательном участке при техникуме». Также ЦИК попросит Минобрнауки разобраться с проведением так называемых школьных референдумов и опросов в день выборов президента. Такие референдумы предложил провести Мособлизбирком, ЦИК отменил это решение.

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Глава ЦИК выразила надежду, что Васильева «поможет предотвратить дальнейшее расползание этих неправомерных фактов».

Как сообщали Юга.ру, в феврале одной из школ Геленджика вынесли предупреждение после проведения пятиминутки о выборах. Ученики 4‑го класса обсудили выборы президента России — 2018 и поддержку Владимира Путина.

Выборы Дети Министерство образования и науки России Школа

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