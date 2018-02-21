Памфилова требует от Минобразования предотвратить «втягивание детей в предвыборные игры»
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова направит министру образования Ольге Васильевой обращение с требованием предотвратить предвыборные мероприятия с участием школьников
Об этом Памфилова заявила на заседании ЦИК, отметив, что такое требование «назрело».
«Мы собрали случаи того, когда в школах, на наш взгляд неправомерно, проводятся какие-то акции. Я хочу вернуться к своему тезису: не втягивайте детей в предвыборные взрослые политические игры, оставьте детей в покое», — цитирует Памфилову ТАСС.
Она отметила, что рекомендации Миноборнауки помогут сотрудникам школ и чиновникам «не выходить за рамки их компетенции». В пример она привела историю в Орехово-Зуево, где «учителей принуждают писать заявления и голосовать на избирательном участке при техникуме». Также ЦИК попросит Минобрнауки разобраться с проведением так называемых школьных референдумов и опросов в день выборов президента. Такие референдумы предложил провести Мособлизбирком, ЦИК отменил это решение.
Читайте также:
Глава ЦИК выразила надежду, что Васильева «поможет предотвратить дальнейшее расползание этих неправомерных фактов».
Как сообщали Юга.ру, в феврале одной из школ Геленджика вынесли предупреждение после проведения пятиминутки о выборах. Ученики 4‑го класса обсудили выборы президента России — 2018 и поддержку Владимира Путина.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.