Большинство мужчин хотят получить на 23 февраля смартфоны и алкоголь — опрос

Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила о самых желанных подарках у россиян на 23 февраля

В опросе АКИТ участвовали 12 тыс. покупателей крупных торговых сетей и онлайн-ретейлеров страны. Подарки на 23 февраля решили дарить 68% опрошенных, в большинстве это женщины от 35 до 55 лет (74%). Чаще всего в качестве подарка выбирают аккумуляторные дрели, отвертки и многофункциональные инструменты, потом следуют электроника, бытовая техника, автотовары. Этим группам уступают сувениры, сертификаты и парфюм.

«В нынешнем году мы отмечаем увеличение популярности подарочных сертификатов на различные услуги и развлечения (массаж, прыжки с парашютом, квесты), а также доли цифрового контента в подарках. Среди стандартных категорий популярностью пользуются недорогие категории техники и электроники — электронные книги, аксессуары к гаджетам, фитнес-браслеты, а также автотовары. Самыми редкими остаются категории с наиболее дорогими подарками — элитным алкоголем, коллекционными предметами, антиквариатом», — цитирует сообщение АКИТ RT.

Наиболее желанными подарками для мужчин стали смартфоны, аккумуляторные дрели, крепкий алкоголь, умные часы и товары для спорта. Средний чек подарков достигает 1,3 тыс. рублей, 56% опрошенных собираются приобрести их в обычных магазинах, 37% — в интернете. Остальные хотят сделать подарки своими руками.