Атаман ККВ Долуда прокомментировал изъятие портрета «казака-нациста» Науменко с исторической выставки в Москве

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда прокомментировал случай с изъятием портрета «казака-нациста» Науменко с выставки в Государственном историческом музее в Москве

Как сообщали Юга.ру, выставка, посвященная истории кубанского казачества, открылась в музее в декабре. Там представлено более 200 экспонатов из коллекции краснодарского музея им. Е.Д. Фелицына — фотографии, портреты, оружие, грамоты, регалии и предметы быта кубанских казаков.

В середине января после пикетов общественного движения «Суть времени» с выставки Государственного исторического музея убрали портрет сотрудничавшего с нацистами кубанского казака Вячеслава Науменко.

На пресс-конференции, посвященной итогам Большого казачьего круга, Долуда рассказал о своем отношении к пикетам «Сути времени», а также к фигуре атамана Науменко.

«Конфликты поднимают все кому не лень и все, кто не хочет единства. Единства не только Кубанского казачьего войска, не только российского казачества, а в любом сфере — единства всей России. Может они это самостоятельно делают, может по чьему-то указанию раздувают такие конфликты, я не знаю.

Атаман Науменко — противоречивая фигура, вы это прекрасно знаете. Что полезного он сделал — вы тоже знаете: он сохранил регалии Кубанского казачьего войска в очень непростое время, когда в 1920 году они были вывезены за пределы России. Мы в 2008 году последнюю часть регалий вернули на Кубань.

Что касается непосредственно Науменко... Да, не подтверждается факт, что он воевал на стороне Гитлера. Но все же это тот человек, который носил фашистскую форму, занимался деяниями против советской армии. Человек, который на протяжении многих лет своей жизни боролся против своей родной страны. Вот так к нему и надо относиться», — заявил Долуда.

Вячеслав Науменко (1883–1979) — кубанский казак, ветеран Первой мировой войны, войсковой атаман Кубанского казачьего войска в эмиграции с 1920 по 1958 год, хранитель регалий ККВ. В годы Великой Отечественной войны Науменко состоял в Главном управлении казачьих войск вермахта. При этом в военных действиях на стороне нацистов он участия не принимал, ни одно российское ведомство не признало его военным преступником.

Подробную информацию о скандале с портретом Науменко в Государственном историческом музее, а также комментарии протестующих, казаков и историков читайте в статье «Портрет сотрудничавшего с нацистами кубанского казака вызвал пикеты в Краснодаре и Москве. Что вообще происходит?».