В России 80% федеральных трасс соответствуют нормативам правительства

По итогам 2017 года Россия достигла рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативах, установленных правительством

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил РБК, что «миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году точно развеялся».

С 2017 года в России реализуется проект «Безопасные и качественные дороги». Работы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры проводят в 38 агломерациях, в том числе Краснодарской, Ростовской, Махачкалинской. В проект включены работы по ремонту покрытия региональных трасс, установке светофоров и дорожных знаков, ликвидации мест концентрации ДТП.

Например, на магистральных проспектах города Набережные Челны за 2017 год количество ДТП сократилось вдвое. Там отремонтировали участки, на которые приходилось много происшествий, установили пешеходные ограждения и оборудовали пешеходные переходы.

«Снижению аварийности на нерегулируемых пешеходных переходах способствовала установка мигающих светофоров LGM на солнечных электростанциях. На улицах и проспектах города работает более 150 солнечных светофоров GELIOMASTER», — прокомментировали в компании.