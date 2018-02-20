Краснодарского певца Петра Гару убил сожитель — источник «360»

Краснодарский край, Вся Россия

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Стали известны подробности убийства краснодарского шансонье Петра Гары

По данным собеседника телеканала «360», преступление произошло 14 февраля. Предполагается, что Гару убил его друг Руслан, с которым он снимал квартиру на Северном бульваре в Отрадном. Источник утверждает, что мужчины были гомосексуалами.

Хозяин квартиры хотел наведаться к паре, но ему никто не отвечал на звонки. Он вскрыл дверь и нашел тело певца в ванной, его облили хлоркой. Тело пролежало в квартире пять дней. В квартире были следы борьбы, сломаны все телефоны, исчезли все ценные вещи, включая ноутбуки.

Ведется розыск подозреваемого. Мотивы убийства выясняются.

Как сообщали Юга.ру, Петр Гара родом из Краснодара, в Москве он выступал в клубах и занимался музыкой.

Убийство
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