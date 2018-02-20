В Москве убили краснодарского певца Петра Гару

В Москве обнаружили тело убитого шансонье Петра Гары

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что 19 февраля в квартире жилого дома на Северном бульваре нашли тело мужчины 1984 года рождения. У погибшего было пять ножевых ранений, возбудили уголовное дело об убийстве. По данным источника в правоохранительных органах, убитый — певец Петр Петренко, известный как Петр Гара, сообщает ТАСС.

По данным «Московского комсомольца», Петр Гара родом из Краснодара, в Москве он выступал в клубах и занимался музыкой.