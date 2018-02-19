Роспотребнадзор открыл горячую линию по ценообразованию в период ЧМ-2018
19 февраля в Роспотребнадзоре начала работу Всероссийская горячая линия к чемпионату мира по футболу — 2018
Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Консультационного центра для потребителей будут принимать звонки граждан в будние дни с 10:00 до 17:00 до 5 марта. Номера для обращений: 8 (861) 226‑40‑74, 8 (861) 267‑34‑91, 8 (861) 267‑34‑93.
«Специалисты проконсультируют граждан по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой ЧМ-2018 и другим аспектам защиты прав потребителей», — сообщили в пресс-службе управления.
В ведомстве отметили, что продолжается проверка ценообразования в гостиницах городов, которые примут летом матчи мундиаля и в которых располагаются базы футбольных команд — участниц турнира.
На Кубани с начала года, по данным минкурортов региона, случаи завышения стоимости услуг были выявлены в 25 средствах размещения. Результаты проверок направлены в Ростуризм, Министерство культуры РФ, региональное управление Роспотребнадзора, главам муниципалитетов, на территории которых были выявлены нарушения, а также руководителям объектов.
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На сегодня замечания по превышению цен устранены в почти 20 отелях и гостиницах, отметили в министерстве.
По данным Роспотребнадзора, всего в России проведен мониторинг в отношении 3,3 тыс. объектов размещения, возбуждено 635 дел об административных правонарушениях, выявлено 248 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 27 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» матчи группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальные встречи запланированы на 7 июля.
В Геленджике будет базироваться сборная Швеции, там же разместится сборная Исландии. В Краснодаре разместится сборная Испании, в Анапе — Дании, в Сочи — сборные Бразилии и Польши.
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