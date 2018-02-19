Роспотребнадзор открыл горячую линию по ценообразованию в период ЧМ-2018

19 февраля в Роспотребнадзоре начала работу Всероссийская горячая линия к чемпионату мира по футболу — 2018

Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Консультационного центра для потребителей будут принимать звонки граждан в будние дни с 10:00 до 17:00 до 5 марта. Номера для обращений: 8 (861) 226‑40‑74, 8 (861) 267‑34‑91, 8 (861) 267‑34‑93.

«Специалисты проконсультируют граждан по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой ЧМ-2018 и другим аспектам защиты прав потребителей», — сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве отметили, что продолжается проверка ценообразования в гостиницах городов, которые примут летом матчи мундиаля и в которых располагаются базы футбольных команд — участниц турнира.

На Кубани с начала года, по данным минкурортов региона, случаи завышения стоимости услуг были выявлены в 25 средствах размещения. Результаты проверок направлены в Ростуризм, Министерство культуры РФ, региональное управление Роспотребнадзора, главам муниципалитетов, на территории которых были выявлены нарушения, а также руководителям объектов.