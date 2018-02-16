BMW КЛЮЧАВТО стал лучшим дилером бренда по работе с клиентами в отделе сервиса

Дилерский центр BMW КЛЮЧАВТО в Минеральных Водах получил награду от представительства бренда в России по итогам 2017 года

Лучших российских дилеров по итогам работы прошлого года в ряде номинаций отмечали в рамках дилерской конференции. Предприятие крупнейшего автохолдинга юга страны в BMW Group Россия отметили как лучшего дилера по работе с клиентами в отделе сервиса.

Победителя в номинации определяли по критериям высокой удовлетворенности клиентов и минимальному уровню жалоб на сервисное обслуживание.

«В приоритетных направлениях работы BMW КЛЮЧАВТО в Минеральных Водах — коммуникация с клиентами и следование высоким стандартам в области сервисного обслуживания. Победа в номинации — это обратная сторона медали большой работы команды сервисной зоны, организации производства и управленческих решений. Соблюдение стандартов бренда, постоянные улучшения в данной сфере внутри холдинга позволяют демонстрировать высокие показатели не только в премиум-сегменте, но и в целом среди российских дилеров. За два года предприятие продемонстрировало динамику в ключевых бизнес-показателях и продолжает развитие по заданному курсу», — прокомментировали получение награды в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Напомним, дилерский центр BMW КЛЮЧАВТО в Минеральных Водах был открыт в 2015 году.