Внешэкономбанк подвел итоги конкурса «Премия развития – 2018». В числе победителей — компания из ЮФО

Внешэкономбанк назвал победителей конкурса на лучший инвестиционный проект «Премия развития — 2018». Награждение лауреатов, в том числе компании из ЮФО, состоялось 15 февраля в ходе Российского инвестфорума в Сочи

Призы вручали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Глава ВЭБа пояснил, что премия поддерживает проекты, направленные на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, на содействие экспорта и раскрытие инновационного и производственного потенциала бизнеса.

Лучшим инфраструктурным проектом премии были признана программа АО «Трансхолдлизинг» по закупке вагонов для Московского метрополитена по схеме первого контракта жизненного цикла. В рамках этого контракта метро получило 664 вагона производства «Метровагонмаш» в период с 2014 по 2016 годы.

ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) выиграло в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности» за создание и организацию производства нового семейства двигателей ЯМЗ-530 с применением передового опыта в области проектирования и испытания. Предприятие занимается производством двигателей с мощностным диапазоном 100–330 л.с.

Приз за «Лучший проект в цифровой экономике достался ООО «Умные зерна». Компания внедрила технологию SmartSeeds — IT-платформу для автоматизации процесса перевозки сельскохозяйственных и других грузов. Операционной офис компании находится в Ростовской области, в разработке сервиса принимала участие московская команда. В перспективе сервис может стать единым информационным пространством для проведения сделок по продаже сельхозпродукции. Гендиректор компании «Умные зерна» Кирилл Подольский уверяет, что пользоваться платформой «не сложнее, чем заказать такси». Проект рассчитан на всю страну, но в первую очередь будет развиваться в сельскохозяйственных регионах, где сосредоточены производство и сбор зерна и других агрокультур.

«С вводом сервиса профессия зернового трейдера может скоро исчезнуть. IT-платформа с самой современной дистрибутивной системой будет экономить деньги в отрасли на услуги посредников, сделает логистические процессы максимально прозрачными и эффективными, а саму торговлю наиболее простой, честной и понятной», — считает Подольский.

АО «Новомет-Пермь» получило награду за «Лучший экспортный проект». Предприятие поставит высокотехнологичное оборудование для нефтедобычи в Объединенные Арабские Эмираты. Компания предоставить полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию электроцентробежных насосов и нефтедобыче. Такие проекты диверсифицируют несырьевой экспорт России на Ближний Восток.

В 2018 году Внешэкономбанк впервые вручил приз за «Лучший инновационный стартап». Победило в новой номинации ООО «Аврора Роботикс». Предприятие разработало систему автономного управления сельскохозяйственной техникой «АгроБот». Механизмы робота контролируются через центральный компьютер. Лауреат участвовал в научном реалити-шоу ВЭБа «Идея на миллион», в ходе которого проекты оценивали главы крупных инвестфондов, предприниматели из списка Forbes, директора ключевых институтов развития.