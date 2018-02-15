Силуанов призвал отменить налог на движимое имущество

Министерство финансов РФ выступает за снижение налогового бремени для предпринимателей и производителей

За отмену налога на движимое имущество, который еще называют «налогом на модернизацию», выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Налог на обновление оборудования бизнес не платит с 2013 года. Однако с 2018 года этот налог по ставке 1,1% был неожиданно восстановлен в целях решения проблемы бюджетного дефицита.

По словам Силуанова, налог на движимое имущество для бизнеса слишком сложен, Минфин будет искать ему замену. 25 российских регионов отказались от его введения или ввели с льготами. В итоге, по оценке Минфина, сумма налоговых поступлений в бюджет регионов по этому направлению составит всего 58 млрд рублей.

Об отмене налога на движимое имущество в 2018 году в Москве в начале недели заявил столичный мэр Сергей Собянин, сообщают «Ведомости».