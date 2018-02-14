Беженцы из Чечни, проживающие в Ингушетии, устроили пикет напротив Госдумы. Евкуров назвал это предвыборной акцией

Группа вынужденных переселенцев из Чечни, покинувших республику во время боевых действий, провела 14 февраля несанкционированный пикет напротив здания Госдумы, направленный в адрес депутатов от Ингушетии

«Участники немногочисленного пикета требовали обратить внимание на проблему получения жилья по закону "О вынужденных переселенцах" от 1993 года. В течение часа вопрос с пикетирующими был урегулирован силами депутатов Госдумы от Республики Ингушетия», — сообщили в пресс-службе постпредства РИ в Москве.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров поручил Совбезу РИ разобраться в ситуации. Комментируя инцидент, он отметил, что вся необходимая работа с этой категорией граждан проводится в регионе в полном объеме и назвал произошедшее политизированной предвыборной акцией, направленной на раскачивание ситуации в республике.

По словам Евкурова, за последние два месяца под его руководством было проведено пять встреч с вынужденными переселенцами из Чеченской Республики, которые не могут решить вопрос с получением жилья из-за того, что им не продлевают этот статус. Специально созданная рабочая группа установила, что порядка 280 семей (часть из них принимала участие в пикете) не имеют права на получение жилья в силу поправок, внесенных в декабре 2015 года в основной закон «О вынужденных переселенцах» (права на новое жилье лишили тех, кто ранее получал денежные компенсации за утраченное в Чечне жилье).

В связи с этим переселенцам было предложено передать все списки в прокуратуру республики, которая отдельно проанализирует каждый случай отказа в продлении статуса вынужденного переселенца и установит законность или незаконность этих действий. Предложение было принято, списки направили в прокуратуру.

«В настоящее время прокуратура республики занимается этим вопросом, отдельно изучается каждый случай. После того как эта работа будет завершена, мы еще раз все соберемся и проанализируем итоги. Если будет необходимость в принятии решения по этому вопросу на уровне правительства РФ, мы обратимся с письмом в федеральный центр», — сказал Евкуров.

Он назвал странным, что группу активистов, устроивших пикет, организовала Мадина Дзортова, «которая сама входила в состав рабочей группы, участвовала во всех заседаниях и знала о том, что сейчас этим вопросом занимается прокуратура».

«Это политизированная предвыборная акция. Никакой шантаж не заставит нас делать что-то вне закона. Голословные заявления о том, что власти не помогают — это крайнее неуважение как к федеральному центру, так и к местным органам власти. Подчеркну, что такого отношения к вынужденным переселенцам, как в республике, нет ни в одном другом регионе. Проблема с обеспечением переселенцев жильем, стоявшая столько лет, была решена в республике только в эти годы при поддержке федерального центра. Получить жилье смогли тысячи человек», — отметил глава республики.

Всего по программе вынужденных переселенцев в Ингушетии построено 1439 квартир, из них на сегодняшний день выдано 1165.