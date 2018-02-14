В Сочи пройдет форум «Развитие регионов. Лучшее для России»

Продолжается прием заявок на ежегодную региональную программу «Развитие регионов. Лучшее для России»

20 апреля в Сочи в Hyatt Regency Sochi 5* состоится Программа «Развитие регионов. Лучшее для России», направленной на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов страны. Программа включает в себя форум, который послужит B2B-площадкой для государственных деятелей, представителей бизнеса и крупнейших компаний. В мероприятии примут участие представители 12 экономических районов и 85 субъектов РФ для обсуждения возможностей развития потенциала регионов, расширения инвестиционных возможностей, продвижения конкретных территорий и программ. Успешные бизнес-проекты поделятся своим опытом развития в регионах России.

«Мы решили создать дискуссионную площадку, где у российского бизнеса появится возможность познакомиться с представителями власти, вступить с ними в диалог, представить свои региональные проекты и позже реализовать их с государственным участием. Как известно, государственно-частное партнерство представляет собой не просто соединение ресурсов, а также совместный вклад в проекты, имеющие общественное значение. Наш проект выступает кластером для объединения усилий как коммерческих организаций, так и государственных учреждений для улучшения инфраструктуры, здравоохранения и образования в России», — прокомментировала исполнительный директор программы Анна Бельдюгова.

Участниками ежегодной региональной программы могут стать любые компании, ориентированные на преобразование России. Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на официальном сайте программы.