В 2017 году россияне меньше жаловались в Европейский суд по правам человека

В России сократилось количество обращений, которые граждане в прошлом году направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Из доклада Министерства юстиции РФ по итогам работы в 2017 году следует, что в расчете на численность населения Россия из 47 стран Совета Европы продолжает стабильно оставаться в третьем десятке.

Согласно статистическим данным, в 2017 году продолжилась тенденция сокращения находящихся на рассмотрении ЕСПЧ жалоб против России: в 2016 году их было 7,82 тыс., в 2017-м — 7,74 тыс.

В Минюсте отметили, что при этом выросло количество коммуницированных Европейским Судом жалоб — с 1,7 тыс. до 2 тыс., а также увеличилось число вынесенных постановлений — с 228 до 305.

В 2017 году Россия направила в Европейский Суд более 1,2 тыс. меморандумов, 412 документов с информацией о справедливой компенсации, 44 обжалования постановлений, 388 деклараций и мировых соглашений, 1 сообщение с информацией о вступлении в процесс в качестве третьей стороны.

Исполнено 25 запросов ЕСПЧ о применении обеспечительных мер. Заявителям выплатили компенсации причиненного вреда на сумму более 900 млн рублей.