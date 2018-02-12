Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске в четырех регионах России пилотного проекта tax free

Система tax free, позволяющая иностранным туристам возвращать НДС, вводится в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. По словам Медведева, эти регионы наиболее популярны у иностранных туристов.

Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов уточнил, что пилотный проект распространится на 500 магазинов в четырех выбранных регионах.

В марте—мае 2018 года, по его словам, правительство рассчитывает «получить информацию», позволяющую распространить пилот на все регионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, передает РБК.

Как сообщали Юга.ру, Госдума приняла закон о введении tax free 16 ноября. Планируется, что полностью система заработает в России с октября 2018 года в случае удачного внедрения в пилотных регионах.

Граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России. Чтобы получить компенсацию, нужно за день потратить не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и получить чек. При этом на подакцизные товары tax free не будет распространяться. Правительство также сможет определить перечень продукции, за которую нельзя будет получить компенсацию.

В налоговый орган необходимо будет предоставить реестр чеков с отметкой таможни о вывозе товаров. Магазины будут передавать в ФТС данные чеков, которые потом направят в ФНС.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.