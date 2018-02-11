Опубликован список пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета

Опубликован список пассажиров самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», который 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье

Как писали Юга.ру, пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров после вылета из «Домодедово» в Орск. Спасатели нашли обломки разбившегося в Ан-148 в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский сказал «Интерфаксу», что, по предварительным данным, все пассажиры были жителями Оренбуржья.

Списки пассажиров опубликовал портал Урал56.