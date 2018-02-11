На минеральную воду в России могут ввести монополию — вице-премьер Хлопонин

На производство минеральной воды из известных источников в России могут ввести монополию, рассказал заместитель председателя правительства Александр Хлопонин

Вице-премьер назвал уникальные скважины главным брендом Северного Кавказа, который необходимо защищать: «Если все время вычерпывать из них воду, то рано или поздно ее качество пострадает». В интервью «Российской газете» зампред правительства отметил, что сегодня рынок заполнен подделками таких известных брендов, как «Нарзан» и «Ессентуки», и сложно разобраться, откуда производители берут эту воду.

Хлопонин считает, что для охраны качества и здоровья россиян необходимо вводить монополию, поскольку действующие модели, связанные с наименованием места происхождения товара, приводят к тому, что достаточно взять литр из скважины, и на все бутылки клеить название «Ессентуки». Впрочем, предполагает вице-премьер, есть и еще один выход: «Либо эти три производителя должны объединить активы, вообще на сторону не выдавать никому ни литра воды, а сами производить воду».

Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года во Владикавказе изъяли более 18 тысяч бутылок поддельной минералки, в результате чего ущерб правообладателю превысил 1 млн рублей.