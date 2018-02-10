Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% для семей с детьми

Сбербанк представил льготную ипотеку с государственной поддержкой по ставке 6% годовых для семей с детьми

О новом продукте 9 февраля сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев на V Всероссийской ежегодной конференции «Инновации рынка недвижимости» в Сочи.

Льготную ставку на три или пять лет получат семьи с двумя и тремя детьми, появившимися на свет с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. После завершения льготного периода процент не должен превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п.

«Сумма кредита для семей из регионов составит до 3 млн рублей. Сбербанк уже начал выдачу. Первые сделки уже состоялись», — пояснил Васев.

При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке,как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.

Обязательными требованиями является первоначальный взнос в размере не менее 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья и залога.

«Ипотека под 6% — это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования», — отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев.

Чтобы оформить кредит, семьи смогут прийти в офисы Сбербанка, посетить сайт www.domclick.ru или использовать мобильное приложение «ДомКлик». Для покупки квартиры понадобится один визит в банк, остальные действия проводятся удаленно. Банк использует платформу «Домклик», сервисы электронной регистрации и безопасных расчетов.