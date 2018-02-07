Пятилетнему мальчику с несращением губы собирают деньги на операцию

Фонд «Центр гуманитарных программ» и благотворительная программа МТС «Подари добро!» собирают средства на лекарство для пятилетнего Кости Кошкина из Краснодарского края

Мальчику 5 лет, а он уже перенес четыре операции. У ребенка двойное несращение верхней губы, мягкого и твёрдого неба. Благодаря ранее проведенному лечению дефект удалось частично исправить, но ему необходимы еще операции. Мать Кости воспитывает его одна, работает, но не может полностью обеспечить лечение сына.

«Костя растет добрым, общительным, с сильным для его лет характером. Очень любознательный, жизнерадостный. Любит все, что связано с природой. Хочется до школы хоть как-то исправить этот дефект, чтобы ему было легче общаться со сверстниками и не быть объектом для насмешек. Сейчас, к сожалению, его речь остается нечеткой, и даже я не всегда могу понять его», — говорит мама.

Косте необходима одноэтапная пластика неба в Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой области. Стоимость операции составляет 186,5 тыс. рублей. Семья будет рада любой денежной помощи.

Благотворительный фонд «Центр гуманитарных программ» при помощи простых возможностей программы МТС «Подари добро!» собирает необходимую для операции сумму. Абоненты МТС могут помочь мальчику, набрав на телефоне *700# и клавишу посыла вызова, выбрав «Центр гуманитарных программ», далее надо следовать подсказкам интерактивного меню, указать при подтверждении запроса имя ребенка. Суммы пожертвований списываются единовременно и полностью с лицевого счета абонента.