В Краснодаре задержали татуировщика, подозреваемого в убийстве женщины

Полицейские Свердловской области задержали в Краснодаре мошенника, подозреваемого в убийстве

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что тело женщины нашли в одной из деревень Белоярского района в ноябре 2017 года. Из дома пропали золотые украшения и мобильный телефон.

«Жуткая картина предстала перед глазами ее родных, обнаруживших последствия жестокой расправы. Сыщики установили, что накануне смерти Марию, так звали работницу торговли, подвозили на автомобиле вместе с новым ее знакомым», — сказал Горелых.

На записях с камер было видно, что женщина и мужчина заходят в дом вместе, а выходит он уже один. Установили, что он предлагал эскизы для татуировок и познакомился с женщиной в соцсети. Во время встречи они поссорились, и он ее убил, сообщает «Рен ТВ».

После этого подозреваемый уехал в Екатеринбург, скрывался в Екатеринбурге, Перми, Москве, Сочи и Краснодаре. Он совершал кражи и мошенничества под видом помощи в ремонте или нанесении татуировок. Мужчина отправлял девушек, которые хотели сделать татуировку, в душ, заявляя, что кожа должна быть чистой, и похищал их ценности.

Преступника задержали в Краснодаре — полицейские подали в интернете объявление о желании сделать татуировку.

«Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков сдадут нервы», — сказал Горелых.

У задержанного есть четыре судимости за кражи и мошенничества.