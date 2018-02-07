ВТБ создаст логистические центры для «Почты России» и интернет-торговли

Президент России Владимир Путин встретился с главой банковской группы ВТБ Андреем Костиным

Банкир рассказал о результатах развития инфраструктуры «Почта Банка». По его словам, банк до Нового года сумел открыть 13 тыс. своих отделений в отделениях связи и еще 5 тыс. откроется до конца этого года — всего у кредитной организации будет 18 тыс. отделений. При этом три четверти отделений открывается в малых городах и в сельской местности, откуда другие банки стараются уходить. Поэтому развитие «Почта Банка» играет важную социальную роль, уже 6,5 млн клиентов пользуются его услугами.

Кроме того, в прошлом году «Почта Банк» перечислил «Почте России» по соглашению 3 млрд рублей так называемого структурного платежа. Средства были инвестированы в развитие почтовой инфраструктуры.

«Хотел бы предложить наши новые инициативы, которые сейчас мы начали внедрять, — это создание современной общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли. Не секрет, что интернет-торговля сейчас развивается очень активно. Мы готовы инвестировать 30 млрд рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров почты, которые будут работать как для почты, так и для интернет-торговли. Параллельно ведем переговоры и с возможными иностранными участниками, в частности из Китая. Так что этот проект уже начинает осуществляться. Надеюсь, что мы в течение ближайших двух-трех лет полностью его реализуем», — сообщил Костин.