В Госдуму внесли проект о конфискации автомобилей за пьяные ДТП

Заксобрание Архангельской области внесло в Госдуму законопроект о конфискации автомобиля, если водитель совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Документ предполагает наказание в виде лишения прав в том случае, если по вине пьяного водителя погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью.

Поправки предлагается внести в статью 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы и штраф в 300 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается предусмотреть в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ положение о конфискации автомобиля или другого транспортного средства, принадлежащего осужденному за совершение такого преступления. Авторы законопроекта отмечают, что у осужденного за такое правонарушение не конфискуют, что повышает риск «дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения».

В документе говорится, что в России каждое 30-е ДТП с участием легковых автомобилей совершается водителями в состоянии опьянения.