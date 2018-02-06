Пользователи Yota чаще всего путешествуют в Таиланд, Китай и Финляндию

Самым популярным туристическим направлением среди пользователей мобильного оператора Yota этой зимой стал Таиланд

Также в топ-5 самых посещаемых стран вошли Китай, Финляндия, Германия и Турция.

«Самыми активными путешественниками стали мужчины, их доля составила 70% всех туристов Yota. В прошлом году эта цифра была на 5% больше, что говорит об увеличении женской аудитории среди наших туристов. В целом же туристический поток не сократился», — комментирует директор по аналитике Yota Антон Мартыненко.

Традиционно самые активные путешественники — москвичи и жители Московской области, 30% из них выезжали куда-либо за рубеж за последние два месяца. Вторыми по активности туристами стали жители Санкт-Петербурга. Также в топ-5 путешествующих регионов вошли Краснодарский край, Новосибирская, Калининградская и Ростовская области. Реже всех выезжают за рубеж пользователи из Адыгеи, Воронежской и Курганской областей, а также Камчатки.

Почти 20% посетивших Китай пользователей составили жители Забайкальского края, а 32% туристов в Германию стали москвичи и пользователи из Московской области. А 63% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали лидерами по количеству поездок в Финляндию.

Более 44% клиентов мобильного оператора путешествуют в страны СНГ. Это на 7% меньше прошлогодней статистики. При этом 25% из них в период с 15 декабря 2017 и до конца января 2018 года отправились в Республику Беларусь. По сравнению с прошлым годом эта цифра упала в два раза. На втором месте по посещаемости находится Казахстан, Узбекистан — на третьем. Примечательно, что 88% из них мужчины.

Основная часть пользователей покинула страну в 20-х числах декабря. Пиком же возвратов стало 7 января.

«Yota всегда работает над тем, чтобы предложить своим пользователям простые и по-настоящему нужные услуги, в том числе и за рубежом. Там нашим клиентам, подключившим пакет услуг, доступно общение в популярных мессенджерах в текстовом формате за 0 рублей. А недавно мы дали нашим путешественникам возможность обратиться за бесплатной консультацией специалистов DOC+ в мобильном приложении», — комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.