Роскомнадзор пожаловался на мошенников, рассылающих письма от его имени

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Роскомнадзор сообщил о поддельной рассылке писем от имени ведомства

В СМИ от имени управления ведомства по ЦФО поступили поддельные письма с требованием удалить якобы противоправную информацию. Их рассылают с общедоступных почтовых сервисов на бланках, а подписывают их несуществующие сотрудники.

«В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что все официальные письма подписываются электронной подписью с указанием сведений о соответствующем сертификате.

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