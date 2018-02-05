Минздрав рассказал об основных причинах смертности в России
Министерство здравоохранения РФ рассказало об основных причинах смертности в стране за 2016 год
По данным МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, чаще всего в 2016 году жители России умирали от болезней системы кровообращения — 47,8%. Еще 15,6% скончались от злокачественных образований, 8,9% — от травм и отравлений, сообщает RT.
Остальные 27,7% россиян умерли от других причин. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что показатели смертности в 2017 году сопоставимы с показателями 1992 года, после которого они начали расти.
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