Минздрав рассказал об основных причинах смертности в России

Министерство здравоохранения РФ рассказало об основных причинах смертности в стране за 2016 год

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, чаще всего в 2016 году жители России умирали от болезней системы кровообращения — 47,8%. Еще 15,6% скончались от злокачественных образований, 8,9% — от травм и отравлений, сообщает RT.