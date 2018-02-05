Минздрав рассказал об основных причинах смертности в России

Вся Россия

Распечатать

Министерство здравоохранения РФ рассказало об основных причинах смертности в стране за 2016 год

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, чаще всего в 2016 году жители России умирали от болезней системы кровообращения — 47,8%. Еще 15,6% скончались от злокачественных образований, 8,9% — от травм и отравлений, сообщает RT.

Остальные 27,7% россиян умерли от других причин. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что показатели смертности в 2017 году сопоставимы с показателями 1992 года, после которого они начали расти.

Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре прошел парад Победы
В Адыгее в акции «Бессмертный полк» приняло участие около 47 тыс. человек
В Сочи акция «Бессмертный полк» собрала рекордное число участников
Футболисты «Краснодара» Жоаозиньо и Гранквист проведут встречу с болельщиками
Глава Невинномысска обещал 200 тыс. рублей за помощь в поимке вандалов
В Шахтах водитель сбил девушку и скрылся

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале