СК предложил изменить механизм усыновления детей из-за насилия

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Следственный комитет России призвал пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, поводом для обсуждения стали новые случаи насилия со стороны приемных родителей. В Москве по факту покушения на убийство трёхлетнего ребёнка задержаны его опекуны — 37-летний мужчина и 33-летняя женщина. Петренко подчеркнула, что это не первый случай в следственной практике

«Назревают определённые вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьёзного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка», — цитирует сообщение СК RT.

Дети Следственный комитет
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