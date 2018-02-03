СК предложил изменить механизм усыновления детей из-за насилия

Следственный комитет России призвал пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, поводом для обсуждения стали новые случаи насилия со стороны приемных родителей. В Москве по факту покушения на убийство трёхлетнего ребёнка задержаны его опекуны — 37-летний мужчина и 33-летняя женщина. Петренко подчеркнула, что это не первый случай в следственной практике

«Назревают определённые вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьёзного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка», — цитирует сообщение СК RT.