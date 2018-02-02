Двух жителей Ставропольского края осудили за кражу 316 тонн нефти

Княжпогостский районный суд Республики Коми вынес приговор двум жителям Ставрополья, их обвинили в краже из нефтепровода

В суде установили, что в 2012 году на территории Княжпогостского района действовала организованная группа из пяти человек — они похищали нефть из магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. Нарушители замаскировали место врезки в трубопровод и периодически приезжали за нефтью на автоцистерне. Они продавали нефть под видом печного топлива. Врезку нашли осенью 2012 года. Всего было похищено 316 тонн нефти на сумму 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В апреле 2015 года осудили трех человек, дело в отношении двух жителей Ставрополья выделили в отдельное производство, потому что они скрылись от следствия. Княжпогостский районный суд назначил им по шесть лет колонии.