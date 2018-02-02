Экс-губернатору Кировской области Белых дали восемь лет за получение взяток

Пресненский суд Москвы 1 февраля вынес приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, его обвинили в получении взяток

Суд признал Белых виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Бывшего чиновника обязали выплатить штраф более чем в 48 млн рублей, сообщает ТАСС.

Приговор Белых насчитывал 400 страниц, судья оглашал его около 10 часов. Из-за плохого самочувствия Белых в заседании четыре раза объявляли перерыв.

Защита бывшего губернатора заявила, что обжалует приговор. Генпрокуратура также может подать апелляцию, потому что считает приговор недостаточно суровым.

Как сообщали Юга.ру, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов во время передачи ему взятки в 400 тыс. евро. Взяткодателями в деле названы АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Фигурирующая в деле о взятке Белых компания оказалась связана с «Кировлесом», который известен по делу Алексея Навального.

Белых уволили 28 июня 2016 года в связи с утратой доверия.