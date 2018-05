В квартире журналиста Никулина провели обыск из-за интервью с сирийским боевиком из России

В Москве утром 31 января правоохранительные органы провели обыск в квартире журналиста Павла Никулина

У меня обыск. Доброе утро. В рамках текста в The new times. Телефон отбирают.

Летом 2017 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал The New Times на 100 тыс. рублей за материал «Из Калуги с джихадом», для которого Павел Никулин взял интервью у жителя Калужской области, примкнувшего к сирийским боевикам. Суд счел, что статья публично оправдывает терроризм.

По словам Никулина, причиной обыска стал его материал «Из Калуги с джихадом», который вышел в марте 2017 года в журнале The New Times. Постановление об обыске выдал суд в Калуге. В документе указана статья 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), но вероятно, что имеется в виду статья 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма).

Павел Никулин — российский журналист. Работал в «Московских новостях», «Русской планете», интернет-газете «Бумага». Писал для сайтов «Сноб», «Такие дела», «Медиазона», The New Times. Основатель и главный редактор журнала moloko plus.

В 2014 году на портале Юга.ру вышли статьи Павла Никулина о том, как проходило присоединение Крыма к России и о том, в каких условиях представители международной прессы освещали это событие.