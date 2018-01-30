Минтранс предложил запретить высаживать безбилетников на мороз
Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который запретит высаживать людей без билетов на мороз
Выгнать безбилетника можно будет «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Положения законопроекта будут действовать не только на детей, но и на взрослых. Ведомство прорабатывает вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило, сообщает RT.
Альтернативой выдворению из транспорта может стать взыскание денег через суд, если безбилетник отказывается платить штраф. Законопроект уже находится на рассмотрении правительства.
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