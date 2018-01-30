Минтранс предложил запретить высаживать безбилетников на мороз

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Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который запретит высаживать людей без билетов на мороз

Выгнать безбилетника можно будет «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Положения законопроекта будут действовать не только на детей, но и на взрослых. Ведомство прорабатывает вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило, сообщает RT.

Альтернативой выдворению из транспорта может стать взыскание денег через суд, если безбилетник отказывается платить штраф. Законопроект уже находится на рассмотрении правительства.

Транспорт
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