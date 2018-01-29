Мужчины, поставившие в Москве штампы о браке друг с другом, покинули Россию

Россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, проставившие в Москве штампы о своем браке, покинули страну

Об этом сообщается на сайте Российской ЛГБТ-сети.

«В связи с незаконными действиями и давлением со стороны правоохранительных органов на Павла Стоцко и Евгения Войцеховского они были вынуждены покинуть пределы Российской Федерации. Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда», — говорится в заявлении.

В организации отметили, что реакция правоохранительных органов на законные действия Павла и Евгения была основана «не на принципах права и законности, а на личном мнении политиков и чиновников о "недопустимости" однополых браков в России». Также в заявлении говорится о силовом и психологическом давлении и угрозах со стороны полиции.

«Сотрудники блокировали выход из квартиры, где проживают супруги, препятствовали доступу в нее друзей и знакомых, пришедших поддержать Павла и Евгения. На несколько часов в квартире были отключены свет и интернет. Адвокатам было сообщено, что ребята не смогут покинуть квартиру, если не сдадут паспорта, а при попытке выхода им будет вменено сопротивление полиции и уже будет возбуждено уголовное дело», — рассказали в Российской ЛГБТ-сети.

На переговоры с мужчинами приехал замначальника полиции Москвы Андрей Захаров, который «пообещал в обмен на добровольную сдачу паспортов снять осадное положение с дома и позволить Павлу и Евгению уехать, закрыть административное дело, выдать справку об изъятии паспортов и акт, по которому МВД не имеет претензий к гражданам РФ Стоцко и Войцеховскому».

«Произошедшее является очередным подтверждением того, что российское государство отказывается рассматривать гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан как полноправных граждан, признавать их равенство перед законом, обеспечивать их безопасность», — добавили в организации.