Мужчины, поставившие в Москве штампы о браке друг с другом, покинули Россию
Россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, проставившие в Москве штампы о своем браке, покинули страну
Об этом сообщается на сайте Российской ЛГБТ-сети.
«В связи с незаконными действиями и давлением со стороны правоохранительных органов на Павла Стоцко и Евгения Войцеховского они были вынуждены покинуть пределы Российской Федерации. Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда», — говорится в заявлении.
В организации отметили, что реакция правоохранительных органов на законные действия Павла и Евгения была основана «не на принципах права и законности, а на личном мнении политиков и чиновников о "недопустимости" однополых браков в России». Также в заявлении говорится о силовом и психологическом давлении и угрозах со стороны полиции.
«Сотрудники блокировали выход из квартиры, где проживают супруги, препятствовали доступу в нее друзей и знакомых, пришедших поддержать Павла и Евгения. На несколько часов в квартире были отключены свет и интернет. Адвокатам было сообщено, что ребята не смогут покинуть квартиру, если не сдадут паспорта, а при попытке выхода им будет вменено сопротивление полиции и уже будет возбуждено уголовное дело», — рассказали в Российской ЛГБТ-сети.
На переговоры с мужчинами приехал замначальника полиции Москвы Андрей Захаров, который «пообещал в обмен на добровольную сдачу паспортов снять осадное положение с дома и позволить Павлу и Евгению уехать, закрыть административное дело, выдать справку об изъятии паспортов и акт, по которому МВД не имеет претензий к гражданам РФ Стоцко и Войцеховскому».
«Произошедшее является очередным подтверждением того, что российское государство отказывается рассматривать гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан как полноправных граждан, признавать их равенство перед законом, обеспечивать их безопасность», — добавили в организации.
Как сообщали Юга.ру, 25 января Войцеховский и Стоцко заявили, что в России признали их брак. Заключили его они в Копенгагене, где однополые браки легализованы, а затем проставили штампы в МФЦ в Москве.
Мужчины подчеркивали, что действовали в рамках законодательства РФ. По ст. 158 Семейного кодекса РФ признаются браки, которые зарегистрированы за границей по законам этого государства и если брак не противоречит ст. 14 Семейного кодекса (заключение брака между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным). Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.
На следующий день МВД РФ заявило, что паспорта Стоцко и Войцеховского аннулируют, а по факту проставления штампа проводят служебную проверку, по итогам которой будут уволены сотрудница, допустившая нарушение законодательства, и ее руководитель. По какой причине брак нельзя считать законным, ведомство не уточнило. Затем полиция завела на них административное дело о порче документов.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.