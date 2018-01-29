В России на «Забастовке избирателей» задержали около 350 человек
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о количестве задержанных во время «Забастовки избирателей» по всей России
По данным правозащитников, на акциях в разных городах России задержали 350 человек.
Больше всего задержанных было в Уфе — 66 человек, однако их отпустили из ОВД, в полиции на ночь остался минимум один человек. Меньше всего задержанных было в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Челябинске — там в полиции оказалось по одному человеку.
Как сообщали Юга.ру, 28 января в Краснодаре «Забастовка избирателей» прошла у «Баскет-холла», точное число участников неизвестно. Координатор местного штаба Навального Мирослав Валькович оценил число участников митинга в 700–750 человек. Фоторепортаж с забастовки можно посмотреть здесь.
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