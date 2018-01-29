В России на «Забастовке избирателей» задержали около 350 человек

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о количестве задержанных во время «Забастовки избирателей» по всей России

По данным правозащитников, на акциях в разных городах России задержали 350 человек.

Больше всего задержанных было в Уфе — 66 человек, однако их отпустили из ОВД, в полиции на ночь остался минимум один человек. Меньше всего задержанных было в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Челябинске — там в полиции оказалось по одному человеку.