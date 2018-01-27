В России пройдет первый фестиваль телесериалов

Первый всероссийский фестиваль телесериалов проведут в городе Иваново

Об этом сообщила актриса и продюсер, супруга врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского Светлана Дрыга на церемонии вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел».

«Ежегодно в Калининграде проходит фестиваль короткометражного кино "Короче". В этом году в городе Иваново мы проведем фестиваль самого "длинного" кино — фестиваль телесериалов», — заявила Дрыга.

По ее словам, идею проведения фестиваля телесериалов поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он поручил Минкультуры оказать содействие в организации мероприятия.

Президентом кинофорума станет кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский. В попечительский совет, как ожидается, войдут советник президента РФ Владимир Толстой, российские продюсеры Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов и другие.

«Фестиваль призван не только стать площадкой для демонстрации пилотных серий российских телесериалов, но и местом общения ведущих представителей теле- и киноиндустрии России, обмена опытом для повышения качества российского контента», — отметили в пресс-службе правительства Ивановской области.