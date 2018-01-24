Для российской молодежи предложили ввести туристические льготы

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова предложила сделать молодежный туризм приоритетным направлением отрасли

Кувшинова считает, что молодые люди должны получать льготы на транспорт и субсидии на проживание в отелях. Также предлагается создать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодежного туризма. Поправки призваны развивать внутренний туризм среди молодежи, отметила Кувшинова.

Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова выразила мнение, что молодежный туризм, как и детский, необходимо выделить в особую категорию.

«В России огромное количество молодых туристов, студентов, которые должны знать свою страну, путешествовать, но мы понимаем, что их доходы ограничены. Молодежный туризм — это в первую очередь социальный туризм, который должен осуществляться при поддержке государства. Нужно субсидирование рейсов, гостиничных услуг, программ, для того чтобы сделать все возможное, чтобы этот турпродукт имел такую цену, которую наша молодежь может заплатить», — отметила Ярилова.

Она добавила, что субсидия может составлять 50% от стоимости билета.

По мнению советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, помимо пособий на транспорт и жилье нужно определить пилотные регионы с инфраструктурой, более подготовленной к развитию молодежного туризма.

«В Москве и Санкт-Петербурге это развито — есть бюджетные хостелы и гостиницы. Мы видим интерес к Калининграду, Казани, Самаре, Нижнему Новгороду. На Урале, Дальнем Востоке и в Сибири можно также выделить один-два города, которые интересны молодежи», — цитирует Горина RT.

Автобусные туры обходятся молодым людям в среднем от 700 до 1,5 тыс. рублей, туры выходного дня — от 3 до 10 тыс. рублей, недельные путешествия — от 9 до 25 тыс. рублей, при этом расходы на транспорт составляют 60%.

Ростуризм и Министерство культуры поддержали инициативу, законопроект планируется разработать во время весенней сессии.