В киносетях прокомментировали отмену «Смерти Сталина»

Киносети «Монитор» и «Формула Кино», кинотеатры которых расположены в Краснодаре, прокомментировали отзыв прокатного удостоверения у комедии «Смерть Сталина»

«Мы не планировали показывать "Смерть Сталина", так как у нас ограничено количество фильмов на неделю, и прокатный отдел счел эту ленту непривлекательной для показа», — сообщил порталу Юга.ру пресс-секретарь сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов.

В свою очередь директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям Объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино» Александра Артамонова сообщила, что в этих сетях показ планировался.

«Показ фильма у нас планировался. Однако как только появилась информация, что прокатное удостоверение отозвано, мы скорректировали расписание», — сказала Артамонова. Количество проданных билетов она не уточнила.

В расписании сети «Киномакс» картина пока значится, но на сайте сети отмечается, что расписание в данный момент корректируется.

Как сообщали Юга.ру, сатирическая комедия Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», снятая по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, должна была выйти в прокат 25 января. Однако Министерство культуры РФ приняло решение временно отозвать выданное ему прокатное удостоверение, так как в фильме обнаружили «информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ».

Фильм рассказывает о гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Роли в фильме исполнили: Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пэйлин, Ольга Куриленко и другие.

Накануне состоялся общественный просмотр фильма, на котором присутствовали деятели культуры, члены Общественного совета при Минкультуры, а также депутаты Госдумы. По итогам просмотра члены Общественного совета и деятели культуры — в том числе режиссеры Владимир Бортко и Никита Михалков — направили письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой «временно отозвать» прокатное удостоверение фильма. Глава совета Юрий Поляков заявил, что «ни один человек не высказался в поддержку этого фильма» и сатирическая картина не должна выходить в прокат в России из-за «признаков идеологической борьбы». Общественники намерены проверить фильм на соответствие законодательству.

В настоящее время неизвестно, выйдет ли фильм в российский прокат. Прокатчиком «Смерти Сталина» в России является компания «Вольга» — она же прокатывает вторую часть фильма о медвежонке Паддингтоне, премьеру которой Минкультуры перенесло за день до выхода фильма на экраны, но после жалоб владельцев кинотеатров, которые продали к тому моменту билетов на сеансы на 750 тыс. рублей, решено было отменить перенос фильма — в итоге он вышел с задержкой только на два дня.

В компании «Вольга» ранее заявляли, что прокатное удостоверение комедия «Смерть Сталина» получила 17 января и никаких претензий со стороны министерства не было, передает РИА «Новости».