В Краснодаре поваленные ветром строительные леса повредили шесть машин
В Краснодаре днем 21 января из-за сильного ветра обрушились строительные конструкции
Инцидент произошел во дворе дома № 28 на улице Перта Метальникова.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места происшествия и рассказали, что ветром сдуло конструкции с объекта, строительством которого занимается компания ГИК. В результате повреждено шесть машин.
По предварительным данным, люди не пострадали.
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