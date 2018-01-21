В Краснодаре поваленные ветром строительные леса повредили шесть машин

В Краснодаре днем 21 января из-за сильного ветра обрушились строительные конструкции

Инцидент произошел во дворе дома № 28 на улице Перта Метальникова.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места происшествия и рассказали, что ветром сдуло конструкции с объекта, строительством которого занимается компания ГИК. В результате повреждено шесть машин.

По предварительным данным, люди не пострадали.