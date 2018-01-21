На Дону мужчина украл двигатель карусели в парке аттракционов

Ростовская область

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  • © Фото с сайта kubanpark.ru

Сотрудники полиции Чертковского района Ростовской области задержали подозреваемого в краже электродвигателя

В дежурную часть полиции сообщили, что в парке похитили двигатель из аттракциона, сумма ущерба составила боле 15 тыс. рублей.

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Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 43-летний мужчина. Ночью злоумышленник демонтировал электродвигатель гаечным ключом и собирался сбыть его.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает пресс-центр ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 11 января в интернете появилась информация о том, что в Краснодаре украли кабинку с колеса обозрения. Управление краснодарских парков позже заявило, что украсть кабинку невозможно.

Кражи Парки
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