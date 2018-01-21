На Кубани вновь объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение об опасности схода лавин
По данным Ростовского гидрометцентра, с 21 по 24 января в горах Кубани на отметках выше 1000 метров над уровнем моря будет лавиноопасно.
Спасатели напомнили жителям и гостям Краснодарского края о необходимости соблюдать меры безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду и избегать мест возможного схода лавин — склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268‑64‑40 или 101.
Как сообщали Юга.ру, вечером 19 января в Сочи сильный шторм разрушил часть набережной Олимпийского парка. Высота волн достигала 4 метров.
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