На Кубани вновь объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юга.ру

В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение об опасности схода лавин

По данным Ростовского гидрометцентра, с  21 по 24 января в горах Кубани на отметках выше 1000 метров над уровнем моря будет лавиноопасно.

Спасатели напомнили жителям и гостям Краснодарского края о необходимости соблюдать меры безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду и избегать мест возможного схода лавин — склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268‑64‑40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, вечером 19 января в Сочи сильный шторм разрушил часть набережной Олимпийского парка. Высота волн достигала 4 метров.

МЧС Погода
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Сочинского блогера арестовали на два месяца по делу о вымогательстве денег у депутата
«Локомотив-Кубань» одолел «Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Исполнять обязанности мэра Махачкалы будет его заместитель Абусупьян Гасанов
В Краснодаре поваленные ветром строительные леса повредили шесть машин
На Дону мужчина украл двигатель карусели в парке аттракционов
На Кубани вновь объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале