Супруги из Москвы собирались заняться сбытом героина в Черкесске

В Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской Республике 18 января задержали супружескую пару в номере отеля Черкесска.

При осмотре комнаты, которую сняли приехавшие из Москвы мужчина и женщина, оперативники нашли три полимерных свертка с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином общей массой 30,6 граммов.

Правоохранители установили, что супружеская пара хранила наркотики с целью сбыта на территории республики бесконтактным способом.

Против супругов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемые задержаны, передает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.