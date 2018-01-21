Супруги из Москвы собирались заняться сбытом героина в Черкесске

Карачаево-Черкесия

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  • © Фото Юга.ру

В Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской Республике 18 января задержали супружескую пару в номере отеля Черкесска.

При осмотре комнаты, которую сняли приехавшие из Москвы мужчина и женщина, оперативники нашли три полимерных свертка с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином общей массой 30,6 граммов.

Правоохранители установили, что супружеская пара хранила наркотики с целью сбыта на территории республики бесконтактным способом. 

Против супругов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемые задержаны, передает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Наркотики Покушение Полиция Черкесск
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