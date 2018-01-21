Два человека погибли в пожаре на Ставрополье

Ставропольский край

Распечатать

  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру

В городе Изобильном Ставропольского края вечером 20 явная произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании поступило в 22:27, пожар на площади 30 кв. метров потушили к 22:59. Ликвидацией занимались 26 человек и 10 единиц спецтехники.

На месте пожара обнаружили тела двух погибших, сообщает 1777.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олега Дегтярева 

Причина происшествия и сумма ущерба устанавливаются.

Как сообщали Юга.ру, вечером 19 января на Ставрополье произошел пожар, в котором один человек погиб и трое пострадали.

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Сочинского блогера арестовали на два месяца по делу о вымогательстве денег у депутата
«Локомотив-Кубань» одолел «Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Исполнять обязанности мэра Махачкалы будет его заместитель Абусупьян Гасанов
В Краснодаре поваленные ветром строительные леса повредили шесть машин
На Дону мужчина украл двигатель карусели в парке аттракционов
На Кубани вновь объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале