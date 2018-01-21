Два человека погибли в пожаре на Ставрополье

В городе Изобильном Ставропольского края вечером 20 явная произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании поступило в 22:27, пожар на площади 30 кв. метров потушили к 22:59. Ликвидацией занимались 26 человек и 10 единиц спецтехники.

На месте пожара обнаружили тела двух погибших, сообщает 1777.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олега Дегтярева

Причина происшествия и сумма ущерба устанавливаются.

Как сообщали Юга.ру, вечером 19 января на Ставрополье произошел пожар, в котором один человек погиб и трое пострадали.