В Армавире полицейский нашел пропавшего пса Леву и вернул его пенсионерке

В Армавире участковый полиции нашел и вернул местной жительнице собаку, которая потерялась

Пожилая женщина обратилась в дежурную часть полиции с просьбой помочь найти ее пропавшего пса породы чау-чау по кличке Лева.

Участковый опросил жителей района, где потерялась собака, и обратился в клуб любителей собаководов Армавира. Полицейский узнал, что пса приютили местные жители, после чего отправился к ним вместе с пенсионеркой. Лева узнал хозяйку и в тот же день вернулся домой.

Местная жительница попросила начальника отдела полиции поощрить старшего лейтенанта полиции Павла Хошабова за добросовестное отношение к работе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.