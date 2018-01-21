В Армавире полицейский нашел пропавшего пса Леву и вернул его пенсионерке
В Армавире участковый полиции нашел и вернул местной жительнице собаку, которая потерялась
Пожилая женщина обратилась в дежурную часть полиции с просьбой помочь найти ее пропавшего пса породы чау-чау по кличке Лева.
Участковый опросил жителей района, где потерялась собака, и обратился в клуб любителей собаководов Армавира. Полицейский узнал, что пса приютили местные жители, после чего отправился к ним вместе с пенсионеркой. Лева узнал хозяйку и в тот же день вернулся домой.
Местная жительница попросила начальника отдела полиции поощрить старшего лейтенанта полиции Павла Хошабова за добросовестное отношение к работе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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