В Новороссийске в мебельном цеху мужчина насмерть отравился угарным газом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске 17 января мужчина умер от отравления угарным газом

В поселке Гайдук в мебельном цеху нашли двух пострадавших. Их обнаружили родственники. 52-летний мужчина скончался на месте, а его коллега была доставлена в больницу. Ранее в здании самовольно установили отопительный газовый котел, сообщает «Наша газета Новороссийск».

В СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

Новороссийск
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