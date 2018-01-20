В Новороссийске в мебельном цеху мужчина насмерть отравился угарным газом
В Новороссийске 17 января мужчина умер от отравления угарным газом
В поселке Гайдук в мебельном цеху нашли двух пострадавших. Их обнаружили родственники. 52-летний мужчина скончался на месте, а его коллега была доставлена в больницу. Ранее в здании самовольно установили отопительный газовый котел, сообщает «Наша газета Новороссийск».
В СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.