В Крыму один человек погиб при столкновении трактора с легковушкой
В Кировском районе Крыма произошло ДТП с участием трактора
Авария случилась в районе села Приветного. По предварительным данным, водитель Daewoo Sens не справился с управлением и врезался в трактор, проводивший дорожные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
Пострадали два человека, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Водителя трактора доставили в больницу.
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