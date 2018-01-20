В Крыму один человек погиб при столкновении трактора с легковушкой

В Кировском районе Крыма произошло ДТП с участием трактора

Авария случилась в районе села Приветного. По предварительным данным, водитель Daewoo Sens не справился с управлением и врезался в трактор, проводивший дорожные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Пострадали два человека, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Водителя трактора доставили в больницу.