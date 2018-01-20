Правительство выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Правительство РФ одобрило выделение 14,5 млрд рублей на повышение зарплаты сотрудникам бюджетной сферы
Об этом говорится на сайте кабмина.
«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений...» — цитирует документ RT.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Министерство финансов РФ впервые опубликовало среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе доходы большинства министров. Больше всех в 2016 году заработал министр финансов Антон Силуанов — 1,73 млн рублей в месяц. Через несколько дней эти данные удалили с сайта Минфина.
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